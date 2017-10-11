桃園樹保資格六都最嚴 護樹團體：只愛清朝的樹？

護樹團體批評，依照桃園市的護樹標準，根本只有民國初年、清朝以前的樹木能受到保護！（記者陳昀攝）

2017-10-11 20:59

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府今天召開桃園市樹木保護審議會，審查桃園市境內列冊登錄受保護樹木資格，開會前，護樹團體在市府門口開記者會說，六都之中，桃園採用的樹保標準最嚴、受保護的樹木最少，而且審議會還只開放「利害關係人」進場，護樹團體提出樹保3訴求：公民要參與、資訊要公開、地方要立法！

農業局回應說，去年1月市府還在草擬自治條例時，中央已公布「森林以外之數目普查方法及受保護樹木認定標準」，由於受保護的樹木會直接牽涉到私人財產的使用權益，認定後也會影響公帑支出，市府認為，中央標準較嚴謹、完備，決定不再另訂地方自治條例，另兩項訴求則還有討論空間。

桃園護樹陣線召集人吳凱琳說，桃園市遵行的樹保標準過於嚴苛，像是要求樹齡100年與樹胸高直徑需150公分，相當於清末民初以前的老樹才有機會被保留，擔心樹木越來越少，希望市府訂定地方自治條例，更有效率、彈性地保護樹木。

台灣樹人會秘書長潘翰疆說，除了台南，其他四都的樹齡限制僅50年，樹胸高直徑也只有80至90公分，希望桃園比照辦理。他說，扣除各領域專家學者外的民間團體，台中市的樹保審議會開放3席、雙北各開放2席，桃園卻無，要求開放公民團體列席或旁聽，並公開會議記錄。

農業局說，過去地方政府訂定的樹保自治條例標準不一致，造成爭議迭起，因此，中央統一整合認定標準供各縣市政府遵循，市府每5年會執行一次樹木普查，並採滾動式檢討。此外，目前審議會邀請的各方代表已具其代表性，是否邀及護樹團體參與及是否公開，後續評估其他縣市經驗及效益後再考量。