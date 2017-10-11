性騷犯重回原單位服務 恆春鎮公所惹議

2017-10-11 20:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮公所清潔隊2年前發生清潔隊班長性騷擾女職員案件，這名吳姓班長後來經法院二審判刑定讞，沒想到最近又重回清潔隊擔任班長，引發當地居民議論；恆春鎮公所則解釋，法院已經判決完畢，借重其資深清潔隊幹部經驗，內部其他隊員都無意見，一切依法以臨時員方式聘用。

「法院認證的色狼，竟還可以回原單位服務，嫌受害女性太少嗎？」為當年受害者發聲的恆春律師張怡說，104年性騷擾事件發生後，被害人被迫離開恆春；而吳男先當鎮長司機，現在又回清潔隊當班長，未免太不道德。

張怡指出，這種法院二次認證的色狼，已經不適合在原單位任職，尤其還是主管職，恆春鎮公所應該開除色狼或者輔導他轉業，還給女性工作者一個安心的工作環境。

針對民眾質疑，恆春鎮公所回應，吳姓班長已經受過司法判決完畢，過去對於清潔隊環保工作、管理很有一套，特別借用其長才聘用，一切依臨時人員的任用規定辦理，目前也沒有任何清潔隊員對他任職有任何意見或不舒服；至於當年的受害者，後來也因家庭因素自請辭職離開恆春，2名事件當事人沒有機會接觸。

據吳男前主管透露，吳在清潔隊任職約20餘年，直到性騷事件後退休，對於隊內任務調派及管理相當有一套，恆春歷任鎮長都相當倚重，過去雖有種種傳聞，卻未曾出過什麼亂子，當時的性騷事件，不少知情人士都認為雙方早有糾紛。

這起性騷擾事件發生在2年前，當時吳姓班長趁機對一名已婚女職員強行摟抱，被害人雖嚴詞拒絕，吳仍不斷騷擾，還說出「才一秒鐘而已」的荒唐言論，不堪騷擾的女職員將過程錄音錄下並提告。

被害人當時的錄音檔中，明白出現吳男說「現在沒人，我摟一下」，她拒絕，對方竟說「才一秒鐘而已！」，還有一次，面對她說「不」並強調「外面有人」時，吳仍厚顏說「抱一下而已，妳也不要。」

錄音中也顯示吳男多次夜間打電話找她，拒接後，對方隔天到辦公室竟質問為何不接電話，種種精神及身體上的騷擾，讓獨自在恆春工作的被害人身心俱疲。

屏東地方法院一審判決吳男意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為擁抱之行為，又對於女子以強暴之方法，而為猥褻之行為，合併應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日；吳男不服上訴，二審仍遭駁回。