明北、東部天氣不穩 菲東熱低壓成颱機率高

明（12）日的天氣受到南北兩個天氣系統影響，北、東及南部的天氣都不穩定，且雷雨、陣雨機率偏高。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-11 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕明（12）日的天氣受到南北兩個天氣系統影響，北、東及南部的天氣都不穩定，且雷雨、陣雨機率偏高。菲律賓東方發展出的熱帶性低氣壓，今（11）日或明日有可能升格為颱風，但暫時不會直接影響台灣。

據中央氣象局預報，台灣明日天氣受到來自北邊的東北季風、南邊熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，北、東、南部的天氣都呈現不穩定的狀態，且雷雨或陣雨機率偏高。桃園以北與宜蘭地區降雨時間長、整日雨勢明顯，南部與花東地區白天雨勢雖較為短暫且局部，但隨著南部水氣逐漸北上，雨勢也會增加。中部地區受兩個天氣系統影響較小，仍屬午後局部雷陣雨的天氣。提醒民眾，明日北、東、南部都有局部大雨或豪雨發生的機率，須多加留意。

關於菲律賓東部熱帶性低氣壓的部分，《天氣風險公司》表示，今天在菲律賓東方發展出一個熱帶性低氣壓，環流很大，有機會今明升格為颱風。此低氣壓系統對台灣不會有直接的影響，但明日開始外圍環流與東北風加成，北部、東半部及屏東地區都可能出現強降雨，週五的風雨也會最明顯。

溫度的部分，氣象局表示，桃園以北與宜蘭降雨明顯，加上東北風吹拂，氣溫下降，高溫約28到30度。新竹以南及台東高溫約32到34度，各地清晨與夜晚的低溫約25到27度。

此外，東北風強勁，嘉義以北、基隆北海岸、台東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪。今晚開始東半部、恆春半島及西南部沿海地區則有長浪發生的機率，海邊活動、海上作業請特別注意安全。

空氣品質部分，明日雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

今天在菲律賓東方發展出一個熱帶性低氣壓，環流很大，但暫時不會對台灣有直接的影響。（圖擷自中央氣象局）

明日桃園以北與宜蘭高溫約28到30度，新竹以南及台東高溫約32到34度。（圖擷自中央氣象局）

明日紫外線多為高量級。（圖擷自中央氣象局）