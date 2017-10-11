三環三線第一環 捷運環狀線午夜全線合龍 進度近8成

捷運環狀線今晚將完成最後一根軌道梁合龍，工程進度已近8成，預計107年底完工。（新北市政府捷運工程局提供）

2017-10-11 20:27

〔記者何玉華／新北報導〕捷運「三環三線」核心第一環的新北市捷運環狀線第一階段12日凌晨將全線合龍，達到重要的里程碑，工程進度已近8成，後續機電與軌道工程接力，預計107年底完工；「我的新北市」臉書粉絲團將現場直播，並發送「環狀線合龍紀念螺栓」，還要送限量炸雞排跟珍珠奶茶。

環狀線第一階段全線長15.4公里，共設14座車站與1處機廠，行經新店、中和、板橋、新莊等人口稠密地區。新北市捷運工程局局長趙紹廉說，12日凌晨○點，將在板橋區新站路上環狀線主線工地完成最後一根軌道梁合龍，代表環狀線工程最難的部分已經完成，工程進度已近8成，後續機電與軌道工程接力進行，預計107年底完工。

趙紹廉說，環狀線工程從地面下到高架段，囊括地下車站、潛盾隧道、跨河段、平行高架段、全台首見的疊式高架段、台64快速公路共構「一線天」落墩、島式月台、側式月台、中運量捷運五星級機廠等，工程複雜程度及工法多樣性，可說是集捷運建設技術之大全。

趙紹廉舉例，板橋區文化路的板南線在地底下12公尺，興建中的環狀線在地面上約10公尺高，相差大概22公尺高，但是支撐環狀線高架橋的墩柱深入到地底約50公尺深，水平距離與運行中的板南線僅相隔不到一公尺，鑽挖時更要注意震動與施工範圍不能影響營運中的路線；另大坪林捷運站是全國第一次用潛盾工法鑽入營運中的新店線大坪林站正下方施工。

三環三線的「第一環」是指環狀線南環段及北環段，加上已通車的文湖線；「第二環」為萬大-中和-樹林線結合已通車的新莊線；「第三環」是機場線和三鶯線，連結到桃園縣境內的捷運線。「三線」指的是淡海輕軌、安坑線及汐止民生線。