天氣穩定風弱 台中這2天空污拉橘紅警報

2017-10-11 20:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中部這兩天天氣穩定，但風場微弱，加上西半部高溫日照強，大氣擴散條件差，今天台中市16個AQI空品測站有14個非橘即紅，指標汙染物為PM2.5，環保局提醒晚上及清晨，污染物持續累積，建議減少外出，並做好防護。

雙十國慶連假，中部因風場較強，加上工廠休息，在秋冬空污季中，難得出現好空氣，但從9日晚間因風向轉為微弱東風、東北風，大氣擴散條件不佳，空氣品質惡化，今天凌晨時空品測站已經全面呈現一片紅紅橘橘。

今天白天7時，空氣測站已有5處轉為紅害等級（對所有族群不健康）、9處橘色警戒（對敏感族群不健康），僅霧峰和烏日測站呈黃色普通燈號，市府啟動二級空污預警應變措施。

今天有網友在PTT以「台中盆地空氣全面紫爆中」為標題並PO出空氣盒子顯示部分地區紫爆的空品地圖，引起熱議，環保局指出空品盒子以PM2.5為指標顯示，超出71每立方公尺微克為紫色，可做為參考，但仍要以測站為標準，目前則以全國統一的AQI做顯示（偵測值包括PM2.5、臭氧、二氧化硫等），而當天在東大和大肚站的確測出PM2.5超出71每立方公尺微克。

環保局指出，一旦有6個測站以上測出PM2.5超出71每立方公尺微克，則會通知台中火力發電廠降載，目前仍未達標，但目前已啟動應變措施，加強稽查不當空汙排放及空汙防制設備操作狀況，並聯絡大型工地，加強道路洗掃街作業，抑制揚塵，也在制高點巡查，加強稽查露天燃燒行為，教育局也通知各級學校配合空品狀況調整戶外作息。

環保局預測這波空污將持續至明日（12日）中午過後，隨著風力變強而改善，但是空污季中仍提醒民眾隨時做好自我防護，尤其空品不良易發生於清晨及夜間，應多加留意並隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。