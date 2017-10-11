醫病關係崩壞圖好中肯 網友醫界都讚嘆

2017-10-11 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕曾在高雄旗山醫院擔任物理治療師的講師林長揚，今（11）日在個人臉書上貼出一張自製的「醫病關係崩壞」圖，反映出現今醫療前線荒謬的醫病關係。他在臉書貼出圖片後，也引發醫界人士與網友熱烈回響，大嘆「中肯！」

根據林長揚自製的圖片，反映出現在的人看病過度依賴宗教的情形。只要是遇到生病，尋求宗教協助後的結果都會是欣然接受命運的安排與感謝保佑、添香油錢，並更加虔誠；反觀尋求醫療協助後，不是嫌醫療費太貴，就是有醫療疏失、提告到底的負面反應。

這也反映出一般民眾與病人對於宗教與神明的過度依賴，對具備專業技能的醫療人員卻缺乏該有的信任。

林長揚撰文表示，宗教信仰能給予病人與病患心靈寄託，「宗教與醫療也不會是敵人，而是朋友」，但如果醫病關係完全崩壞，「導致病患無法獲得有效的醫療協助、大量醫療人員出走，最終受害的其實是全體。」

林長揚也在撰文最後呼籲，「如果你的親朋好友是圖中那種神邏輯，請快改變他，每個人若能影響身邊一兩個人，累積起來就能成一股力量」，也許可以慢慢改變或扭轉醫病關係變質的情形。

林長揚的圖片除了被1000多人分享外，許多網友與醫界人士更在底下留言表示，「看了心有戚戚」、「有問題的不是宗教，而是有神邏輯的人」、「還好有些正派的宗教人不斷在呼籲有病要先就醫並和醫師配合，不然誰撐得住？」

林長揚原文如下：

近日看了些書、聽了些新聞，回想了一些過去經驗，突然有感的做了這張圖，醫病關係崩壞雖已不是新聞，但總不希望整組壞掉。

如果完全崩壞，導致病患無法獲得有效的醫療協助、大量醫療人員出走，最終受害的其實是全體，而不光是那些始作俑者。

我始終相信，病患、家屬、醫療人員不是彼此的敵人，而是合作對抗疾病的隊友。

宗教與醫療也不會是敵人，而是朋友。勸人為善的宗教，能在病患、家屬無助時給予心靈的寄託，更能勇敢、安定的接受治療，所以跟醫療是相輔相成的！

如果你的親朋好友是圖中那種神邏輯，請快改變他，每個人若能影響身邊一兩個人，累積起來就能成一股力量。

如此一來，醫病關係也許可以崩壞的慢一些，甚至有康復的可能！

【某些人的看病邏輯】原文連結：

【某些人的看病邏輯】