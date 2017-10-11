簡訊通知員工即起解僱 遠航企業工會將抗議

桃園空服員職業工會表示，遠東航空2名員工今傍晚接到遠航簡訊通知即起解雇，遠航企業工會表示明上午將為此召開記者會及陳情。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-11 21:45

首次上稿：21:45

更新時間：22:36

〔即時新聞／綜合報導〕桃園空服員職業工會表示，遠東航空2名員工今傍晚接到遠航簡訊通知即起解雇，遠航企業工會表示明上午將為此召開記者會及陳情。

遠航：2員工擅自張貼未經批准之文件

《蘋果日報》報導，桃園空服員職業工會表示，遠航企業工會理事長詹文婷及1名會員今傍晚突然接到遠航簡訊通知即起解雇，明天起就不用去上班。遠航企業工會表示，明上午將在勞動部召開記者會及陳情。

據桃園空服員職業工會表示，詹文婷日前只是在信箱放置「外站旅館沒有通過消防安檢」的文宣就遭遠航解僱，而當時只是站在一旁與詹文婷聊天的會員也因此遭波及。桃園空服員職業工會也提到，遠航在今年8月將高雄站員工宿舍改到關係企業樺福建設興建的樺舍商旅高雄館，由於建物還在施工並未經過消防安檢，遠航企業工會發文高雄市消防局，消防局檢查後也確認消防不合格。

針對上述情形，遠航則回應，指詹文婷等兩人擅自於辦公室公佈欄張貼未經公司作業流程批准的文件，且於空服組員抽屜投遞、散佈，經人評會審議核定後依工作規則處以解僱處分。遠航也強調，依據勞基法第12條第4項，違反勞動契約或工作規則情節重大者，雇主得不經預告終止契約。