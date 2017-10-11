獨家》電鍍工廠偷排廢水污染良田 天價賠償2.2億元

溝渠水源源源不絕，工廠若涉偷排廢水污染排水水質，會吃上行政處分並需承擔刑事責任。（記者張聰秋攝）

2017-10-11 22:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕4年多前彰化市與和美鎮10家電鍍工廠偷排廢水案件發軒然大波，彰化縣環保局代業者履行整治東西三圳污染農地後，陸續向這10家業者追討求償污染農地整治費用共2億2038萬元，其中，單筆最高求償金1億7925萬元，創下國內有史以來農地污染求償金的最高金額。

整治費用先由環保署土壤及地下水污染整治基金支付，環保局代履行整治工程，當年被公告污染農地，經過分期分批整治，今年陸續解除列管，恢復農地用途。

環保局善後污染農田，10家電鍍業者求償代履行整治費用共計4筆，求償金高低依序是1億7925萬元（3家工廠共同求償，祥賀、藝松、蘇振輝）、3453萬元（5家工廠共同求償，和信、登吉、茂琳、振昇、元鋒）、335萬元（某工廠）、325萬元（啟耀），到目前為止，有2筆求償金案已繳納求償金，各是祥賀、藝松、蘇振輝，以及啟耀，其他2筆業者走行政救濟程序，目前訴願中。

彰化縣環保局水質保護科長楊欣怡表示，因求償金額依照實際支出的整治費用，環保局因此分次對祥賀、藝松、蘇振輝追討求償金，第1次8760萬元，業者循求行政救濟失敗只好繳納，第2次9165萬元訴願中；啟耀也分次求償，第1次325萬元業者已繳，第2次再追662萬元，業者走行政救濟，目前為止，環保局共拿到9085萬元求償金，環保局已將8760萬元求償金轉入環保署土壤及地下水污染整治基金專戶。