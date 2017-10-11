造船公司爆財務危機 海研船「勵進」交船延宕

台灣全新的2000噸級海洋研究船「勵進」。（國研院提供）

2017-10-11 20:06

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣全新的2000噸級海洋研究船「勵進」原定今年10月完工、年底抵台，並於明年9月首航。不過今卻傳出「勵進」的新加坡承包商曾陷入財務危機，影響「勵進」的計畫時程。對此國研院表示確實有此狀況，不過承包商已獲得紓困，目前進度約延遲2個月。

新海研船「勵進」在去年由新加坡船商Triyards Marine Services（TMS）以8.7億元得標，船上將搭載由國研院海科中心研發的3000公尺工作級水下遙控無人載具（ROV），進行台灣的海洋探測。

不過今日傳出，承包的TMS發生財務危機，進而影響「勵進」的計畫時程。國研院副院長吳光鐘今證實，TMS曾在今年6至7月間發生財務狀況，導致無法購入部分造船材料，因此延宕造船時程。不過在7月時已獲得銀行紓困，目前位在越南的造船廠正常運作。

根據當時簽訂的合約，「勵進」應於今年10月底完工，並於年底返台，不過如今返台時間恐怕要再等等。吳光鐘表示，若按照表訂時程，目前的完成率應達到98%，不過實際上只完成93%，有5%的差距。完工日可能推遲到今年年底到明年初，並於明年第1季返台。

計畫延宕同時伴隨著違約賠償的事宜。吳光鐘指出，目前8.7億的經費預先支付了80%，仍有20%的尾款，延宕的違約金將從尾款中扣除，若未來船廠無法履約交船，依照合約我方將不會支付尾款，也會要求履約保證銀行退回預先支付的款項。

吳光鐘強調，未來驗收時一定會嚴格把關，同時持續監督勵進的建造進度，確保明年第1季順利交船，並照原定計畫於明年9月首航。