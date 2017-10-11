走過百年專賣制度 台灣「綠色黃金」菸草功成身退

今年3月台灣菸酒公司與菸農全面終止契作，末代菸田採收後，台灣菸葉產業走入歷史。（陳志鵬老師提供）

2017-10-11 20:12

〔記者蘇福男／高雄報導〕行政院離菸政策拍板定案，台灣菸酒公司今年最後一次採購國產菸葉，曾為台灣經濟發展立下汗馬功勞的「綠色黃金」菸草，從此「退位」走入歷史。

專研台灣菸業產業史、「台灣的菸業」一書作者－高雄師範大學客家文化研究所長洪馨蘭指出，菸草從領取種子栽種到採收、收購，全由國家嚴格控管，除非在產區，原料菸葉不可能出現在一般市場，堪稱是「最神秘的作物」，而在統治者眼中，菸草可說是一本萬利的「綠色黃金」。

1887年清光緒年間台灣巡撫劉銘傳，就在台北設立「釐金總局」，規定台灣各港口進口原料菸葉或煙品都需抽釐（徵稅），日治時期台灣總督府更以軍事力量，嚴格執行菸草課稅。

日人先計畫性清查台灣各地菸草種植現況，之後進行適地調查，透過對自然與人文調查，圈選適合專賣菸草種植的地點，從此開啟「台灣菸作許可制」，首批許可名單計有菸農362人、菸田156甲。

洪馨蘭說，所謂許可制，就是由政府嚴格控管菸草種植品種、過程及總量，從領種開始，包括施用的肥料、栽種株數、間距等，均由政府派駐各菸區的輔導員嚴格清點，依照規定，菸農不得種植非規定品種，且為目視可見，清點菸田時期的標牌插立高度需2公尺以上，清楚載明種植者姓名、許可號碼、種植區行數、株數、檢查日期等資料。

台灣的專賣事業始於1897年的鴉片專賣，後來基於事權統一、方便管理考量，1901年成立「台灣總督府專賣局」，主掌鴉片、食鹽、樟腦等重要民生物資的生產配銷大權，菸草也在1905年納入專賣制度，二次戰後國民政府接收專賣制度，直到2002年取消「菸酒專賣條例」，公賣局改制為「台灣菸酒股份有限公司」，台灣的百年專賣制度才畫下句點。

前台灣省議員、諮議長余玲雅指出，民國51年台灣省菸酒公賣局收益佔省府歲收逾54%，其中，菸類收益即佔公賣收益63%，菸草對台灣經濟的貢獻度功不可沒。

日治末期台灣原有宜蘭、台中、嘉義、屏東、花蓮等五大菸草產區，國民政府也延續發展，由於台灣夏季雨水、颱風多，不得不選擇栽植「秋菸」，但宜蘭菸區因冬季易受東北季風侵襲，不適合栽植秋菸，而於1962年遭裁撤。

1969年全台種菸面積近1萬2000公頃，耕戶9200多戶，菸農至少有2萬人，菸農組織「台灣省菸葉菸草耕種事業改進社」地位舉足輕重，在歷屆選舉成為各方勢力拉攏的對象。

但1980年代受國際菸草貿易自由化衝擊，公賣局決定減少菸田面積，1987年台灣開放菸酒進口，國產菸市占率一路下滑，1997年「菸害防制法」上路，禁菸場所逐漸擴大，台產菸業產業一厥不振。

2001年台灣加入WTO（世界貿易組織），公賣局辦理最後1年原料菸葉收購，全台種菸總面積剩2196公頃，台灣百年專賣制度正式結束，去年財政部確定不再收購國產菸葉，今年3月，台灣菸酒公司與菸農全面終止契作，末代菸田採收後，台灣菸葉產業終於走入歷史。