淡海新市鎮國中預定地閒置 民代促轉作網球場

文中五用地面積2.7公頃，位置在淡海新市鎮，少子化下，目前尚無設校需求。（記者李雅雯攝）

2017-10-11 19:01

〔記者李雅雯／新北報導〕淡海新市鎮文中五用地為國民中學預定地，位於淡水區新市二路、義山路交叉口，占地面積2.7公頃，在少子化趨勢下，目前未有設校需求，地方聲音建議，該塊用地可先用做運動場地使用，讓附近居民親近使用。新北市政府教育局表示，將在廣納意見、凝聚共識後規劃活化方案，樂見其成。

新北市議員蔡葉偉認為，文中五用地目前是閒置狀態，由正德國中代管維護環境，由校方定時派遣人力前往除草；目前文中五用地沒有興建學校計畫，建議教育局針對這塊地做其他利用，附近居民期待可做運動空間規劃，另也有人強烈建議可加設網球場，彌補淡水地區現狀沒有公用網球場的缺憾，也藉此減輕正德國中代管這麼大片土地的負擔。

新北市政府教育局副局長黃靜怡表示，淡海新市鎮人現有的0到7歲學齡人口數是逐年下降，學齡人口沒有顯著成長，未來7年新設國民中學的需求尚不存在，目前確實沒有設校計畫；關於怎麼做利用活化尚在評估中，在地聲音除了網球場外，另也有足球場、棒球場等各式意見，將會廣納意見、凝聚共識後擬出文中五用地的活化方案。