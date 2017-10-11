八仙塵暴條款初審 業者未投保最高罰50萬元

2017-10-11 20:14

〔記者鄭鴻達／台北報導〕八仙塵暴意外已逾兩年，為免憾事發生後責任歸屬不清，立法院交通委員會今初審通過「發展觀光條例修正草案」，規定辦理活動、出租場地知業者，若未依規定分級投保，最高可處50萬元罰鍰。另，初審條文規定導遊考試將改為交通部自辦，以及旅遊業者與旅客訂契約可以電子簽章形式為之。

新北市八仙樂園於2015年不幸發生塵暴意外，造成9死500多人燒燙傷，但後續衍生理賠責任歸屬問題。為此，立委盧秀燕、黃國書、余宛如、陳歐珀、鄭運鵬、陳素月、林德福及時代力量黨團等，提案修訂「發展觀光條例修正草案」，並初審通過部分條文。

交委會召委、本次會議主席鄭運鵬指出，這次修法有三大重點，首先是旅行業及旅客簽訂旅遊契約，未來得以電子簽章形式為之，以節省成本；第二，民宿、旅館、觀光遊樂業等業者，若有詐欺旅客、損害國家利益行為，除可處3萬至50萬元不等之罰鍰，情節重大者甚至可勒令其停業、撤照。

鄭運鵬接著說，東南亞為我國觀光業重點發展區域，但服務東南亞客的導遊人數、量能，相較日本客偏低，為提高服務品質、效率，第三項修法重點，為導遊考試自2019年起，將由國考改由交通部自辦考試，以因應大量新增的旅客，好提供重點發展國別、語言別旅客的導遊服務。

最重要的，為補足八仙塵暴類似事件的責任歸屬配套，鄭運鵬表示，未來觀光旅遊業者若主辦大型活動、出租場地，都有分級投保的責任，業者再也不能以出租場地而非主辦方規避責任，違者可處罰鍰3萬至50萬元，最重可停業、撤照，至於金額及責任比例，將由交通部擬訂。

由於立委余宛如、時力黨團、林德福及黃國書各別所提之「發展觀光條例」第27條、第27條與第55條、第38條條文因未獲共識，主席鄭運鵬最後裁示上述條文暫行保留，將另定日期審查，而其餘初審通過之條文將送入院會，毋須再經朝野協商。