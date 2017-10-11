台東再生粒料被疑污染地下水 學者質疑檢驗項目

台東縣環保局掩埋再生粒料的地點，臨鄰聚落，有民宅質疑家用地下水被污染。（記者黃明堂攝）

2017-10-11 18:30

［記者黃明堂／台東報導］台東市民懷疑地下水被縣府填放的再生粒料污染，環保局雖已採樣送驗有無重金屬，但學者認為環保局的檢驗項目不足以判定有無污染，應驗有機物質，但未獲環保局認同。

台東縣再生粒料填埋場附近的住戶，最近認為地下水出水都有雜質，連洗澡都會癢癢的，懷疑是再生粒料污染所致。

環保局官員日前採樣，現場化驗PH值為7.5，接近中性，進一步送驗重金屬。

擁有台灣大學環境工程博士學位的台東大學通識中心副研究員許振宏指出，地下水水樣PH7.5並不能說明什麼，因為中性所以說無汚染，是站不住腳的。如果鄰近或上游地下水PH是6.8，6.3之類，而這裡是7.5，則這裡的地下水就可能是受到底渣影響的。

他說，如果是沙礫層，底渣燃燒不完全的有機物就很容易滲漏至地下水，至於重金屬，在底渣及土層均較不會移動，水井水能測到重金屬含量的可能性很少，所以檢測地下水重金屬的意義不大。

他說，檢測有機物含量更能反應污染情況。鄰近如有幾口水井的話，比較一下彼此PH丶有機物含量，應很容易判斷底渣區地下水是否遭污染。

台東縣環保局長謝清泉表示，目前檢驗再生粒料的公認方法，就是TCLP重金屬溶出，反而有機物的檢測並非公認的標準檢測方式，況且，有機物是指哪些？地表及土壤中有植物動物，都是會產生有機物的來源，更不可能確地下水中的有機物，產生的來源。

謝說，焚化爐原本就是燃燒掉有機物，不可能還會存留在大量的有機物質，所以檢驗有機物才不具意義。