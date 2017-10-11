抗秋冬空污 環保署祭多項措施

2017-10-11 17:39

〔記者吳柏緯／台北報導〕每年秋、冬兩季是台灣的空汙季。根據環保署的空氣品質指標（AQI）顯示，截至今年9月為止，全台AQI達紅害（AQI大於150，對所有族群不健康）以上等級的站日數共323次。環保署表示已啟動14+N的空汙防制策略，盼能在未來3個月內將全年紅害的總站日數控制在798次內，以達全年減量20%的目標。

環保署今表示，今年秋冬兩季雨量偏少、溫度偏暖，將不利秋冬的空氣品質。預計10至12月，中南部的AQI將有14至17天達到對全民不健康的紅害等級，北部及竹苗地區則預估約2至3天。

事實上，截至今年9月，全國AQI達紅害的次數為323次，較去年同期705次少了一半，不過由於秋冬兩季的空污情況恐會較為嚴重，因此環保署仍不敢掉以輕心。

根據環保署統計，到目前為止的323次紅害，以高雄的132次佔據首位，緊接在後的是台南的52次與雲林的34次。環保署空保處處長蔡鴻德分析，秋冬期間，高屏地區因位處中央山脈背風側，東北季風相對微弱，大氣擴散不良造成汙染物容易堆積；雲嘉南地區則受河川揚塵影響，進而使空氣品質不佳。

蔡鴻德說，觀察發現，台電、中油、中鋼等國營事業，硫氧化物和氮氧化物的排放量比率約43％和19％，為讓國營事業作為優先減量的榜樣，環保署已要求他們進行盤點污染減量空間，推動包括「增設防制設備」、「提升防治效率」、「尾氣回收取代重油為燃料」等方式來降低污染排放，近期將公告盤點結果和改善計畫。

對於硫氧化物和氮氧化物排放量高的台電、中油、中鋼，蔡鴻德表示，環保署已要求這些國營事業推動多項措施降低污染排放。

環保署也鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，減少私人運具對空污的影響。當全國任一區的AQI指數達到紅害等級，搭乘大眾運輸的環保集點點數就會贈送10倍。此外也將跨部會協調，在預報空品不良時，將協調經濟部預先調整上風處及當地發電廠污染減量措施。