新民高中海洋教育 帶學生看蚵田、訪談民眾

新民高中海洋教育帶學生實際「追風聽海」。（吳宗恩提供）

2017-10-11 17:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新民高中多元選修課程「海洋教育」帶學生去「追風聽海」，引導學生認識生態更關懷環境，教師群更把帶學生走出教室的教學拍成微電影，獲台灣教育拍片運動競賽社會組首獎。

新民高中教師群林于琪、吳宗恩、王琦、白美女、李昀各在生物、地球科學、地理與公民及國文科教學，考量台灣四面環海，希望能在教學引進海洋教育，加上關注環境議題的紀錄片「退潮」啟發，攜手推動跨領域的海洋教育課程。

包括國文引導學生認識海洋文學、報導文學，更以加抗國光石化的彰化芳苑鄉為課程重心，公民課教學生認識公投、公民意識議題，化學課教學生認識石化污染。

除在教室授課外，教師群更直接帶學生前進芳苑「追風聽海」，帶學生實地去看蚵田、潮間生態學生物與地理，學生還要訪談當地民眾，完成報導作業。

課程從各科間的合作融入教學，到發展成完整的海洋教育本位課程，更列入今年高一的多元選修課程，帶學生好好認識海洋教育。

吳宗恩說，教師群的想法是與其讓學生坐在教室內聽著老師的課程想像世界，不如帶著學生親自去探索外面的世界，例如，很多人都聽過蚵田，但卻沒有實際觀察的經驗，讓學生直接看到、摸到，認識生態，甚至從中學到環境保育意識，均遠比教室內的學習還有感受力。

他說，雖然每次實地教學要花去師生極多時間，但每到現場看到學生不同的驚喜神態，就覺得很值得堅持下去，還有學生甚至說，從來沒看過真的牛，在鄉間的學習，讓學生能真正感受到海洋或土地的脈動。

教師群的課程2年前曾獲教學卓越銀質獎，今年在學校電影課程教師施雅琦的協助指導下，將「追風聽海」的課程拍成微電影，參加台南市國際兒童電影節「台灣教育拍片運動競賽」，獲大專社會組首獎。

教師群指出，盼持續推動課程，讓學生持續認識海洋甚至建立生態、環境關懷意識。