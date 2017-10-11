吃果子拜樹頭 11年南投竹高獎金做愛心不間斷

南投縣竹山高中老師杜婉婷（右起），帶著學生陳芷妤、黃渝媛、林子晴與林佑珈等4人，一起將獎金捐贈南投家扶中心。（記者謝介裕攝）

2017-10-11 17:18

〔記者謝介裕／南投報導〕愛的傳承！南投縣竹山高中廣告設計科學生在校外海報、漫畫比賽中，成績表現亮眼，今日秉持「比賽得獎做愛心」的學校特有傳統，師生將合計2萬2000元獎金捐贈南投家扶中心，作為照顧弱勢兒童之用，雖然金額不多，但卻別具飲水思源的意義。

此次比賽係由中區國稅局辦理，其中，「電子發票創意無限海報SHOW」，竹山高中廣告設計科高3學生陳芷妤，以愛地球、環保概念為主軸，設計出的「電子發票愛地球、購物明細一把罩」作品，擊敗來自台中、苗栗等中部縣市好手而獲得冠軍；同校學生黃渝媛、林佑珈2人獲得佳作，另1名同學林子晴，在「漫漫玩稅有趣、就i電子發票」比賽中獲得第3名。

由於學校老師陳信良小時家境貧困，曾獲南投家扶中心協助才能安心就學，並一圓教職夢想，11年前，與同校擔任老師的妻子杜婉婷，一起帶領學生將獎金捐贈家扶中心後，「比賽得獎做愛心」便成了該校特有的優良傳統。

校方表示，設計類科所須材料費用相當多，以海報為例，從水彩筆、紙張迄顏料，每一樣都須要錢，一度學生打算把所有獎金捐出，經師長勸說後，才共同捐出1萬元獎金做愛心，陳信良、杜婉婷夫婦倆則加碼1萬2000元，合計捐出2萬2000元。

南投家扶中心主任魏季李說，該中心目前扶助的弱勢學童約3500人，每月包括扶助金、獎助學金、急難救助以及人事、水電等成本，所須費用約須800萬元，惟因景氣不佳，使得募款工作一年比一年困難，除感謝竹山高中師生愛心以外，也允諾妥善運用此筆得之不易的獎金，讓弱勢兒少能獲更好的照料服務。