噴槍人體彩繪 ！日高校生訪世界高中 初體驗喊酷

日本神奈川縣藤澤高校男學生來台灣參訪，到新竹市世界高中生體驗噴槍人體彩繪。（記者洪美秀攝）

2017-10-11 17:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕日本神奈川縣藤澤高校近百名男學生，今天參訪新竹市世界高中，體驗台灣高職學生的課程及手作，包括餐飲及幼保及時尚造型，其中，人體噴槍彩繪利用類似紋身的顏料轉印到手臂上，這樣的初體驗，讓日本高校男生都直呼說「卡哇伊」！

世界高中校長詹皓智說，日本藤領學園的藤澤高校是所佛教淨土宗學校，已有100多年歷史，學生以國際教育及外語為主要，過去曾有職業類科，後來改專攻普通科，以升大學為導向。這所學校4年前開始到台灣的學校參觀，今年只選擇世界高中作為參訪學校，希望了解及體驗台灣的技職教育。

詹皓智說，這是世界高中首次有這麼多外國學生到校參訪，過去大多僅限於1、2名國際交換學生。這次全部是高校男生，相當特別，學校也邀請他們體驗美容時尚造型、幼保、餐飲、汽車、美工及電子商務科等不同職業類科的教學情形，展現台灣對技職教育的重視與扎根。

這群日本男高校生對噴槍人體彩繪很感興趣，世界高中美容時尚造型科學生也比手劃腳溝通，先請對方練習噴槍在紙版，接著轉印圖案貼在手臂，透過紋身用的顏料噴在手臂上，一個個圖案就成功轉印到手臂上，體驗的學生都叫好，直說感覺超酷、新奇。

日本高校生也寫下感謝卡片，雖然與台灣學生多是比手劃腳溝通，但透過人體彩繪的交流與互動，讓這場台日高校生的交流笑聲不斷、充滿歡樂。

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