擁抱愛平權書展及何景窗詩文展開幕 盼培育更多「吳季剛」

何景窗（右）與虎尾厝沙龍負責人王麗萍（左）邀大家一起到沙龍看展。（記者廖淑玲攝）

2017-10-11 17:20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕知名的國際時尚大師吳季剛是出生雲林的子弟，因為媽媽的愛與支持成就了他，為了培育更多「吳季剛」，虎尾厝沙龍推出擁抱愛平權書展及何景窗詩文展今天開幕，何景窗現場導覽及分享會氣氛熱絡。

曾獲梁實秋文學獎、教育部文藝創作獎、時報文學獎人間新人獎的何景窗，是詩人也是獨成一格的書法家，41歲的她著有結合散文與書法的作品集「想回家的病」，她將文學和書法結合，隨身攜帶毛筆、墨水和宣紙，將旅途所感提筆寫作「即事詩」並進行「即處展」，開啟書法及文學的全新樣貌。

何景窗說，從小就喜歡創作塗鴉，直到2002年接觸到書法名家董陽孜的字而有所啟發，才開始結合書法創作，近2年來社會開始關注多元平權的議題，她則透過作品呼應、深化並和讀者分享。

虎尾厝沙龍策展人梁瓊丹表示，舉辦此次書展主要是看到出身雲林沿海的吳季剛故事，這位從小喜歡玩洋娃娃的男孩，總被嘲笑為「娘娘腔」，但媽媽從不以此為意，盡全力從旁協助兒子發展設計天賦，當2009年美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬穿上他所設計的禮服而嶄露頭角、大放異彩，在國際上獲得肯定，2016年4月並與相識11年的墨西哥男友伴侶完成婚禮，為「同志婚姻」留下佳話，也希望喚起大家的共識，即使在雲林也能培育出更多「吳季剛」。

虎尾厝沙龍負責人王麗萍強調，藉由展出要告訴大家重要的不是你愛的是誰，在何處、為何事、是何時、或如何去愛，唯一只在「你付出了愛」，對人的尊重，消弭歧視與偏見，建立一個包容接納與敞開的社會，展出自即日起至11月底，歡迎參觀。