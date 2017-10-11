國道日間離峰優惠169萬輛次 高公局：達預期目標

國慶連假期間，國道採取離峰減價優惠噢深夜免費等措施，高速公路局認為已達成分散車流的預期目標。（資料照，記者陳冠備攝）

2017-10-11 17:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日公布國慶疏運成果，認為試辦日間離峰減價措施達到預期目標。高速公路局交管組長卓明君表示，日間離峰減價措施共169萬輛次受惠，超過原規劃預估165萬輛次；首、尾兩日實施時段，目標疏運路段車流量，分別較今年228連假同時段增加8%及22%。

國慶連假國道最高交通量出現在連假第一日，全天達121百萬車公里，較228連假增加5%，不過北區南下路段（基隆－新竹）全日時有37%的時間車速低於時速40公里，與228連假首日相同；但低於20公里的時間僅1%，較228明顯減少10%。卓明君表示，這代表西部國道重點壅塞路段雖有塞車，但仍在控制範圍，並未惡化。

國道5號僅連假第3日因北上交通量增加約4%，且受雪隧內5件故障拖救、隧道外3件事故影響，導致車速低於40情形，較228連假嚴重許多。

日間離峰減價是採通行費7折優惠，希望吸引部分車流改在離峰時段上路，這次連假日間離峰減價時段的主要目標，是希望轉移首日上午北區南下交通量及第3日下午中區（大林－新竹）北上交通量；卓明君表示，首日目標路段交通量，減價時段共6.4百萬車公里，較228連假同期增加8%；第4日為4.7百萬車公里，增加22%。受益車輛數，首日103萬輛次、第4日66萬輛次，較原本預估165萬輛次，增出2.5%。

至於連假凌晨0-5點深夜暫停收費時段，首日交通量最高、達9.5百萬車公里，僅次於春節假期，較228連假平均增加21%。

事故部分，經統計公警局提供國道事故資料，連假4天共有385件，均影響交通造成塞車延滯；平均事故處理時間25.4分，與歷年相當。