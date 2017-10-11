鮮乳源頭 南市動保處嚴把關

國人對鮮乳產品需求卻年年增加，也重視鮮乳來源。（記者王涵平攝）

2017-10-11 16:56

〔記者王涵平／台南報導〕秋冬雖為鮮乳需求淡季，但國人對鮮乳產品需求卻年年增加，也重視鮮乳來源，南市動保處加強生乳源頭把關，也呼籲民眾多選購安全優質鮮乳。

南市動物保護處處長吳名彬表示，南市乳牛飼養98戶2萬2182頭，產量佔全國1/6，生產鮮乳除繳交統一、光泉、味全等3大廠牌，酪農戶推出自有品牌正嶄露頭角。

他說，生乳需檢驗合格後才能上市，106年度南市乳牛結核病迄今已檢驗77戶1萬4702頭次，布氏桿菌病檢驗69戶2520頭次，檢驗皆呈陰性。牛流行熱疫苗注射3萬4644頭次，牛隻口蹄疫疫苗注射7733頭次，皆無疫情發生。每週三柳營酪農專區進行公共道路消毒服務，計55次。

副處長莊惟超指出，急性乳房炎會造成牛隻乳房紅腫熱痛發燒無食慾，然而潛在性乳房炎乳汁外觀正常不易察覺，造成產乳量及品質降低。動保處免費提供加州乳房炎試驗試劑（CMT）供酪農戶自行檢測，早期檢測出潛在性乳房炎早期醫療，確保牛隻健康生產優質牛乳。106年度CMT供酪農戶使用，目前計110戶共404公升。

此外，積極查驗生乳藥物殘留問題，106年抽驗酪農戶生乳藥物殘留共87戶皆合格，以確保南市生產鮮乳無藥物殘留。

南市酪農自有鮮乳品牌有牧真鮮乳、禾香鮮乳、虎山鮮乳及明德鮮乳等，在市場上皆廣受好評；柳營區農會輔導田媽媽班員將在地鮮乳製成鮮乳饅頭等副產品，發展在地美食及文化，創造觀光產值。