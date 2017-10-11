台灣五金展登場 林佳龍承諾4年後有水湳國際會展中心

2017-10-11 16:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2017台灣五金展今日在烏日台中國際展覽館開展，共有409家參展，參展攤位達1100攤，吸引了70個國家、3萬多名國內外買家參觀，由於台中國際展覽館僅是臨時性的展覽館，市長林佳龍承諾4年後，水湳將會有一座國際級會展中心。

為了符合手工具業者需求，台中市政府委請廠商在烏日高鐵站附近興建一座大型的台中國際展覽館，有1100個攤位，為臨時的展覽館。

今年由台灣手工具工業同業公會主辦的「2017台灣五金展」，今日在台中國際展覽館正式開幕，共有409家廠商參與，預計吸引70個國家、3萬名海內外買家參觀。

市長林佳龍表示，市府協助台灣手工具工業同業公會舉辦此次展覽，取得展覽場的用地也及時興建完工，讓活動順利舉辦；雖然會展中心增大，但還是有許多廠商無法參展。

林佳龍表示，因此市府將在水湳興建國際會展中心，總預算100億元，由市府出資58億元、中央補助42億元，分為東、西側展覽館，總攤位達5千位，其中，西側展館將提供工具機使用，作為產業資訊與國際交流的重要推廣平台，預計110年完工，111年啟用。

去年的手工具機的產值達1100多億台幣，光是五金展，訂單達200多億，就有1/4的貢獻，台灣手工具工業同業公會理事長游祥鎮表示，今年雖然產量有增加，但是因為匯率影響，產值跟去年差不多。

游祥鎮表示，今年參展廠商成長409家，比去年增加，但是仍有30多家無法進入展覽，展覽場的攤位需要增加30%才夠，廠商都希望市府在水湳的國際會展中心儘快完工。

公會表示，台灣五金展將於11日至13日在台中國際展覽館展出，共有工具暨配件、鎖類、緊固件暨扣件類等8個專區。