校服我最正》經典藍衣黑裙 「蘭衫女孩」氣質滿分

國立蘭陽女子高級中學經典制服，藍色上衣配黑色百褶裙，被稱為「蘭衫女孩」。（記者簡惠茹攝）

2017-10-14 06:30

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣內有一群氣質出眾的「蘭衫女孩」。國立蘭陽女子高級中學制服是經典藍色上衣搭配黑色百褶裙，女孩們穿著制服在綠油油的大草坪上手拉手、圍成圈跳「晚舞」，不但是歷史悠久的蘭女傳統，更凸顯蘭衫女孩青春洋溢。

蘭陽女中夏天制服，上衣是水藍色襯衫，下半身是黑色百褶裙、白短襪及黑皮鞋，氣質滿分。（記者簡惠茹攝）

蘭陽女中創立於民國27年，迄今已有79年歷史，是蘭陽平原歷史最悠久的高中職學校。蘭陽女中的夏天制服，上衣是水藍色的劍領襯衫，左胸口袋上方繡有藍色校名、年級槓和學號，下半身則是黑色百褶裙、白襪搭黑皮鞋，整體散發高中女生年輕活潑的氣息，冬季再加一件白色V領毛衣，學生們走在校園裡顯得氣質出眾。

冬天在藍色襯衫外加一件白色V領毛衣，散發出濃濃書卷氣。（記者簡惠茹攝）

蘭陽女中指出，蘭女創校初期，制服上衣原本是白色的，改成藍色源自於國民政府時期，當時全台學校都以「藍色」、「白色」和「綠色」這3種顏色為主，蘭女也是從那時就保留藍色制服的元素到現在。

左胸口袋上方繡有藍色校名、年級槓和學號。（記者簡惠茹攝）

近期制服解禁，學校也請班聯會討論還要不要繼續穿制服，大部分學生都希望能保留制服，但是希望能多一點彈性，例如以前規定進出校門一定要穿制服，現在開放也能穿運動服，每個禮拜四更是班服日，讓學生可以穿班服上學，以前夏季僅能穿黑裙，現在學生可以選擇穿黑長褲，增加制服搭配彈性。

儘管制服已解禁，但藍衫太經典，大部分蘭女學生仍主張保留。（記者簡惠茹攝）

三年級學生陳玥蓉說，看過很麼多學校的制服，還是覺得蘭女的最好看，對於自己只剩下一年可以穿，內心覺得有點捨不得，這次很開心能協助制服拍攝。

「蘭衫女孩的笑顏，留在青春的詩篇。」三年級學生陳玥蓉真心覺得蘭女制服好看。（記者簡惠茹攝）

蘭女校友洪瑾瑜畢業多年，結婚了還是捨不得丟掉制服，她說，本來就覺得學校制服很好看，猶記得大學系上舉辦制服日時，她穿起藍衫黑裙白毛衣，被很多同學稱讚有氣質，她也覺得很驕傲，希望以後如果生女兒，也能穿上這套制服。

「我們牽著手，征服那天空。」有畢業校友結婚後仍捨不得丟掉制服，希望未來若生女兒也能穿上這套制服（記者簡惠茹攝）

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