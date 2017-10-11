國際數學競賽 南光學子獲佳績

南光高中學子參加2017第13屆IMC國際數學競賽，囊括2銀2銅2優勝，獲獎數為雲嘉南公私立學校第一。（記者王涵平攝）

2017-10-11 16:19

〔記者王涵平／台南報導〕南光高中學子參加2017第13屆IMC國際數學競賽，囊括2銀2銅2優勝，獲獎數為雲嘉南公私立學校第一。

台南學子歷年參加國際數學競賽都有不錯成績，市議長賴美惠今年表揚9名獲獎學生包括南光6名、新營國小1名、慈濟1名、復興國中1名。

南光獲獎同學為銀牌：高二張祝維、國一鄭立祈；銅牌：高二黃意甄、國三王致泓；優勝：高二林倢伃、趙子賢。

今年除台灣118名學生，還有來自新加坡、菲律賓、印尼、印度、馬來西亞、香港、中國大陸、南韓、越南、泰國、伊朗、墨西哥、澳洲等14個國家共1197名選手與會，競賽組別為國小三年級至高中二年級採分年級考試。

參賽同學表示，透過反覆練習、多接觸課外題型及與老師討論，在解題上自然得心應手。經由培訓及參賽過程除在分析能力、邏輯思維與文字表達能力不僅有所提升，同時增進與各國學生交流的機會，算是最大的收穫。

教務主任鄭喬分表示，在高手如雲的競爭下，此次能脫穎而出相當不易，感謝學校老師平時的辛勤指導，未來在培訓各項數學競賽依然不遺餘力，期望學生能學以致用，保持學習的動力，相信一生受用無窮。