活化宜蘭二戰戰地遺構 文化局提再造計畫

壯圍鄉大福試炮場南端的自行車道旁，有一座二戰時期日軍為防盟軍登陸的R.C造碉堡，站在上面可眺望美麗的海岸線與龜山島。（記者林敬倫攝）

2017-10-11 16:19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕二戰時期日軍在宜蘭平原設3道防線，抵禦盟軍搶灘，平原上設有碉堡、戰車壕及陸海軍指揮部，現都成為珍貴的歷史戰地遺構，宜蘭縣政府文化局向文化部提報前瞻計畫，編列約1億元經費，要讓這些蘭陽地區軍事遺構群風華再現，提升觀光價值。

二戰時期日軍為抵禦盟軍從台灣東部海岸線搶灘登陸，設有3道防線，第1條防線就是在竹安、蘭陽溪及冬山河河口沿線，挖設戰車壕、傘兵坑以及建造機槍堡，第2條在宜蘭、羅東及蘇澳建造機堡等防禦工事，第3條則在蘭陽平原臨山沿線，設置路、海及空軍的作戰指揮部，並在山區挖設坑道，尤其在戰爭末期，宜蘭地區更成為日軍特攻戰機的停放地，對戰局影響至關重要。

時至今日，這些戰地遺構經常年的風雨侵蝕，有的損壞，有的被土石掩埋，為恢復當年的戰地風華，文化局向文化部提報「蘭陽地區二戰軍事遺構群歷史再現」計畫，打算爭取約1億元的前瞻基礎建設計畫經費，完成縣境內二戰遺構的調查研究，並進行相關的修復工程。

不過，壯圍鄉大福試炮場南端的自行車道旁，有一座二戰時期日軍為防盟軍登陸的R.C造碉堡，近日遭到壯圍鄉公所，編列110萬元經費，以碉堡為地基，建設觀景平台，預計11月11日完工，但遭到文史工作者批評，公部門用現代化工程破壞珍貴的歷史遺構，空有好的歷史觀光資源卻不善加利用，完全不具文化素養。

壯圍鄉長簡文魁解釋，鄉內沿岸的碉堡不具文資身分，完全沒有單位要管理，放在海邊荒廢，破壞沿海景觀，需多民眾向他反映應該予以活化，鄉公所才會編列經費，建設觀景台，讓遊客能眺望美麗的海岸風光，平台沒有破壞碉堡，反而因此活化具觀光價值，是一舉數得。

文化局長李志勇表示，宜蘭地區的二戰歷史遺構眾多，具文資身份且有緊急修復需求的遺構，才會被納入「蘭陽地區二戰軍事遺構群歷史再現」計畫中，壯圍鄉的碉堡因還不具文資身分，無法透過計畫提撥經費予以活化，所以才同意公所先建設景觀平台，但文化局要求工程必須具可逆性，不能破壞碉堡本體，以利未來碉堡被登錄為文化資產後，可恢復原狀。

李志勇指出，宜蘭地區的二戰軍事遺構具有濃厚的歷史價值跟文化意義，所以文化局才會向中央提報再現計畫，以利將遺構的觀光價值最大化，也讓這些珍貴的歷史資產可以被妥善的修復與保存。