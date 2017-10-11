體驗品格教育 海墘國小學童打太極

教育局長彭富源與海墘國小與孩子們打太極。（記者張軒哲攝）

2017-10-11 16:24

〔記者張軒哲／台中報導〕小學生也能學太極！台中市大安區海墘國小長期推展品德教育，5年前融入在地特色，邀請社區長者入校教學童太極，將品德教育在地化、生活化、體感化，塑造出獨樹一格的品德特色課程。教育局長彭富源11日前往海墘國小與孩子們共學，體驗品格太極與品格生態課程，寓教於樂。

海墘國小屬漁村偏鄉小校，5年來學校利用每週三晨間推動太極課程，當地社區長者與孩子透過肢體的旋轉，僵硬的筋骨逐漸鬆柔開來，再配合放鬆的呼息調息，由外而內，達到身心平靜。海墘國小校長藍同利也帶領學生與局長共學，由起式、左右攬雀尾，學習掤、捋、擠、按，四正手。

彭富源今日加入海墘國小晨練行列，他還化身品德生態課的協同教學者，透過孩子們近距離與螃蟹互動，從而喚醒孩子們對生態環境的意識與友善對待的關懷行動。

海墘國小五年級的林芷妤說，每學到新的招式，回到家也樂於教導給家人。六年級洪瑞凱表示，從三年級開始學太極，了解到建立好品格定、靜、安、慮、得的重要。福住里里長吳添福說，發現孩子學太極後，身心漸趨穩定且靈活，對整體社區發展是一大助力。

海墘國小學童每周三練習太極拳。（記者張軒哲攝）