搶跨年寒假旅遊商機 台中國際旅展推促銷

台中國際旅展推出多項優惠，還能抽福袋試手氣。（記者張菁雅攝）

2017-10-11 16:23

〔記者張菁雅／台中報導〕國慶連假剛過完，已有人準備規劃下次連假到哪裡玩。台中國際旅展13日至16日將在台中世貿中心登場，旅遊業者看準跨年及寒假春節出遊商機，推出早鳥價促銷，旅展主辦單位也加碼在4天展期將送出1100個福袋，袋袋有獎，包括機票、住宿券、餐券等。

主辦單位表示，民眾都選在連假出遊，接下來的連假就是跨年及寒假春節，民眾若要搶便宜，不妨現在就選好行程，短天期行程推薦澳門自由行3天1999元起、香港自由行3天2999元起、釜山滑雪4天1萬2999元起；長天期可選安卡拉梅夫拉納10天2萬9900元起、杜拜6天3萬7900元起、紐西蘭12天旅展現折1萬元等。

國內旅遊業者也大放送，東勢林場平日雙人住宿券1800元、家天下全台40家旅店任選2晚2888元，溪頭夏緹飯店1泊1食只要1980元，相當於3折。

餐券部分，台中兆品酒店品東西自助百匯原價638元，旅展價399元；裕元花園酒店通用餐券720元，現金購買20送1，最低下殺到5折；台中金典酒店也推通用餐券，旅展價999元，買10送1。

主辦單位也推出1100個福袋，免費送給參觀民眾，天天送出機票、住宿券、餐券等，開幕當天前500名福袋排隊者還有機會免費到韓國賞楓。