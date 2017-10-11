預測東北亞航空市場 波音：未來20年每年成長2.2％

2017-10-11 16:36

〔記者陳宜加／台北報導〕波音商用飛機集團行銷副總裁蘭迪•廷賽斯 （Randy J. Tinseth）今天預測，看好東北亞航空市場，在廉價航空持續成長，以及地區內中產階級佔比將超過總人口數的75％，東北亞未來20年的航空客運，每年平均將以2.2％的速度成長。

他指出，東北亞未來20年內將繼續維持每年1.2％的經濟成長率，帶動航空客運截至2036年，每年成長2.2％。且區域內廉價航空的顯著成長以及開展新服務的市場數目增加，航空客運未來20年內將會持續適度成長。

廷賽斯指出，東北亞的航空公司將需要總價超過3200億美元的1470架新商用飛機，且到2036年時，區域內機隊的飛機總數量將來到1510架。其中有近半數的飛機、或相當於620架飛機，將是如787與777等廣體客機；至於其它660架飛機則是如737MAX等單走道的窄體客機。

以全球市場來說，波音預測航空公司將投資6.1兆美元購買4萬1030架新的商用飛機，並於未來20年內進行交付。此外，今年全球航空貨運收益與去年同期相比年增8％，而台灣當地航空貨運市場的獲利已經出現強勁的反彈。

廷賽斯說，航空貨運市場經歷2010年全球金融危機後，最強勁的上半年表現。今年所有區域的貨運都出現正成長，表現特別突出的，包括中華航空與長榮航空。長榮航空下個月將會交付新777貨機，台灣的航空貨運市場獲利可望進一步成長。

廷賽斯說，波音1997年曾預測今年全球機隊數量將達2萬3600架，而今年初，全球機隊有近2萬3500架，誤差極小，因此對自身的預測相當有信心。