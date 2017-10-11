菲東熱帶低壓發展迅速 恐成今年第20號颱風「卡努」

菲律賓東方海面目前在一個大低壓環流中，今早在菲律賓東方海面生成的熱帶性低氣壓發展迅速，有機會在今明成颱。（圖擷取自中央氣象局）

2017-10-11 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕今早在菲律賓東方海面生成的熱帶性低氣壓發展迅速，有機會成為今年第20號颱風「卡努」（Khanun，泰國提供，波羅蜜）。

根據日本氣象廳（JMA）的觀測顯示，熱帶性低氣壓1002百帕，今天下午的中心位置在北緯16.4度，東經131.9度，也就是在菲律賓東方海面，向西移動，時速20公里，日本氣象廳已經針對這個熱帶低壓發布颱風形成預警（GW），有機會在未來24小時內成為今年第20號颱風「卡努」。

氣象專家彭啟明上午在臉書PO表示，目前高壓壟罩在東北方，南方則有低壓，夾在中間的台灣將持續發展季節性震盪，他說，以目前的狀態來看，若要預言颱風會不會來還言之過早，只能說環境「有利於發展」。

同樣在天氣風險公司的吳聖宇表示，菲律賓東邊熱鬧滾滾，原本只有一個熱帶擾動，經過1天變成3個擾動，包在一個非常大範圍的低壓環流內，今明兩天這些擾動逐漸整合，配合明天過後東北風南下，迎風面的北部、東半部持續會有降雨的情況發生，週末則要留意這個準颱風的發展。