里長辦訓練營 推廣客家棚頭文化

頭份市忠孝里今天邀請客家一哥泰龍向居民進行棚頭解說訓練。（記者鄭名翔翻攝）

2017-10-11 15:43

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕「棚頭」說唱表演為重要客家文化特色之一，今早頭份市忠孝里便舉辦一場客家棚頭解說員訓練活動，里長黃桂坤表示，希望透過類似的訓練活動，讓里民在做社區介紹時，也能融入客家代表性的棚頭說唱，不但增加趣味性，更能夠凸顯地方特色。

「棚頭」為客家文化中的說唱表演，利用客家俚語、諺語、雙關語或對聯等方式，融入在順口溜之中，內容多詼諧逗趣，充滿節奏韻律。頭份市忠孝里昨特於忠孝活動中心內舉辦培訓課程，邀請近百名社區居民參與。

里長黃桂坤表示，過去在地方的公開活動或選舉造勢，常可見這種棚頭說唱表演，例如在縣長徐耀昌的競選場合中，也可聽到主持人透過客家話講一句段子，「不要緊張、不要慌張，有事就找徐耀昌」，透過類似順口溜方式，立刻可以加深聽眾的印象。

黃桂坤說，舉辦客家棚頭解說員訓練活動的用意，是希望讓社區居民對客家表演藝術有更多的認識，也讓居民們在做社區解說時可以用更趣味的方式，讓外地人對地方有更深一層的認識。本月15日上午9點也將在頭份中校活動中心舉辦第二場培訓活動，歡迎老、中、青居民參加。