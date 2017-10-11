1到8月赴港台客下滑 港旅局祭入境優惠衝刺

2017-10-11 15:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕香港自2014年的佔中活動後，連帶影響中客觀光市場，去年赴港中客負成長6.7%，不過今年開始止跌回升，累計1到8月成長1.9%；相較之下，今年1到8月台人赴港人次卻微幅下滑，過夜人數也小跌，港旅局今天表示，為爭取更多台灣遊客，即日起將祭出入境優惠。

香港是國人出國旅遊第三大國，僅次日本、中國，但香港旅遊局統計，今年1到8月台人訪港人數為134萬5371人次，較去年同期微幅下滑0.1%，過夜人數達58萬1194人次，也小跌1.1%。港旅局表示，每年11、12月份是台人赴港高峰期，有信心年底遊客數超越去年。

為刺激台人赴港旅遊，港旅局也祭出入境優惠，只要搭乘香港航空到香港過夜3晚就送免費觀光導覽團，若轉機停留6小時以上就送機場快線來回票，或以半價不到價格遊香港迪士尼樂園。

港旅局表示，過去台灣平均每年都有240萬人次入境香港，2008年開放直航以後下降到每年200萬人次，其中4成會待在香港過夜，比以往高出1成；今年為爭取更多海外旅客，香港政府第4季與航空公司合推境外優惠，像是美國遊客只要搭乘國泰航空就享優惠，台灣跟中國則是搭乘香港航空有優惠。

港旅局表示，每年暑假7、8月和聖誕節11、12月是台人赴港的兩大檔期，雖然今年1到8月赴港台客數和過夜人數雙雙下滑，但香港11月起過節氛圍就相當濃厚，大街小巷都會掛上燈飾、擺放聖誕樹，各商家百貨也會接著在12月推出冬季大減價的促銷活動，這時候在香港購物非常划算。