台64線配合施工 11日起夜間封閉部分路段兩週

台64線配合捷運環狀線工程，今晚起實施夜間封閉部分路段措施為期兩週。（記者翁聿煌攝）

2017-10-11 15:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市捷運工程局為辦理3環3線中捷運環狀線於中和區中正路（臨近及橫跨台64線），高架橋排水工程、鋼構補漆及隔音牆組立施工作業，施工單位規劃自11日起至25日為期兩週，於夜間11點至翌日6點止（遇雨順延） 封閉中和區中正路及台64線，籲請民眾注意配合。

市捷運工程局副總工程司林逸羣說，高架道路採階段性封閉，台64線高架段則需配合階段性封閉7個匝道口，包括往東的台64板橋往中和主線封閉20K+200公尺處， （請由板橋匝道改行平面道路），大漢橋轉台64線上匝道20K+500公尺處與民生陸橋上匝道21K+400公尺處。

往西方式封閉中和一匝道（往板橋），國道3轉台64匝道，中和安平路上匝道與新店端匝道。 平面道路階段性封閉，將會配合交管人員指揮，中和區中正路平面車道往新店方向封閉慢車道。

林逸群說，請行經台64施工區域車輛減速慢行，並依現場指揮人員導引通行，施工期間民眾如有任何問題以及建議事項，可洽施工單位台北市政府捷運工程局東區工程處土木第三工務所（02） 8243-1071，或中華工程股份有限公司（02）8221-3588。