慈禧吃過台南包子？ 傅朝卿批：媒體、名人創造有違真相的歷史

2017-10-11 15:42

［記者劉婉君／台南報導］台南為文化古城，也有許多「美麗的傳說」，日前網路上一段介紹台南市150年歷史的包子老店，提到「包子被慈禧認可」，引發網友熱議，認為150年前慈禧太后不可能吃過台灣的包子。

國立成功大學建築系名譽教授傅朝卿今天應邀在台南市政會議上演講時，也以此事為例表示，這幾年雖然大家對文資關心有加，但也出現許多「媒體」與「名人」，創造了許多有違台南真相的歷史，認為史實和美麗的故事應該要分清楚，所有活動不要流於Q化或短線思維。

傅朝卿以「台南作為一個歷史名城的當代思維」進行專題演講，他說，正確的歷史名城態度，應該是要以人為思考，因為歷史是動態的，要保存好的，去掉不好的，再加上更好的。文化遺產不是不能變，而是要管理文化遺產的變，不必絕對鄉愁懷舊，也不要盲目除舊佈新。他提醒，所謂文化資產要有其重要性，「不是所有老房子達到一定年紀就會變成文化資產」，而是要有價值，因為歷史會變，歷史的敏感度不在於凍結歷史，而是要回應歷史，歷史名城要考慮到新舊的連續性，勝過孤立的新與舊。

傅朝卿也點出，作為歷史名城，要以歷史敏感度重新思考台南城鎮發展，因此舉辦活動的特質，要有歷史深度、文化廣度、美學深度及永續思維的跨局處合作才有機會達成，要推動具有文化廣度的活動，才能強化整體城市效應。

代理市長李孟諺指出，台南作為歷史名城的重要關鍵在於市府團隊的跨局處合作，如同賴清德院長過去曾提及「每個局處首長都要以文化局長自居」，就是每個施政環節都需考量文化因素，每個局處皆應具備文化視野與敏感度。