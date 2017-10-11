弘光科大攜手太陽光電公會 設證照考場培育人才

弘光科大核准為大台中唯一「太陽光電設置職類乙級技術士技能檢定術科」考場。（記者張軒哲攝）

2017-10-11 16:03

〔記者張軒哲／台中報導〕全球氣候變遷，台中10月飆出破紀錄高溫，今夏出現限電危機，在政府推動非核家園的政策下，發展綠色能源已經變成趨勢，弘光科大9年前建設太陽能光電發電教學設施，並於2年前規劃架設太陽光電系統，開設環境與安全衛生工程系專門實驗課程，教導學生操作、組裝，這些系統經勞動部評鑑核准成為大台中唯一「太陽光電設置職類乙級技術士技能檢定術科考場」，並於10月起為考生服務。

弘光科大校長黃月桂表示，未來從事有關於太陽能光電的工作，證照考取是必然的趨勢，學校有完整的設備與優良的師資，因此，10月也與中華民國太陽光電發電系統同業公會簽訂合作協議，建構綠能科技基地，培育全方位綠能菁英人才。

中華民國太陽光電發電系統同業公會理事長郭軒甫指出，太陽能產業很有發展的潛能，未來所需的人力成長也有很大的空間，目前，國內考照核發的證照達300多張，未來，公會和弘光進行產學合作，會輔導更多人考照，尤其弘光在大台中設有考場，考照方便，有助於培育產業人才，讓廠商可避免出現人才缺口。

「目前太陽能相關業界欠缺人才，實習生超搶手！」弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑表示，暑假期間學生到電廠實習，由於學生在學校有受過訓練，擁有基本的功夫底子，因此，在暑假實習結束後，電廠都希望學生下學期可以繼續實習，有的學生實習結束後到電廠打工，畢業後直接留在電廠上班人數每年達10人，曾經有畢業生告訴他，願意配合加班的話，一個月薪水可達5.6萬。

環安系系主任王俊欽說，考場就設在學校是極大優勢，太陽光電發電系統同業公會也因此與弘光簽訂產學合作，學校除了培育人才，另外，也會請教授專家幫廠商評估，及進行電力調整、整頓，找出電量不足的地方，讓太陽能設備的發電量達到最大值。