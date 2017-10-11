國慶石虎花車吸睛 10/15回中市展出

可愛的石虎花車將於15日回台中市展示。（圖由市府提供）

2017-10-11 15:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年的國慶花車台中市推出石虎花車，石虎的萌樣在國慶眾花車中相當吸睛，市長林佳龍今天受訪時表示，石虎花車於台北展至10月15日後，將移回台中市於市政大樓府前廣場展示；此外，目前網路正票選最有人氣的國慶花車，林佳龍請市民一起上網為石虎花車按讚。

2017台灣五金展今天在烏日台中國際展覽館展出，市長林佳龍帶著花博吉祥物虎爸參加五金展，向國內外廠商行銷花博，並介紹虎爸，他表示，虎爸是農夫，園藝所需的很多工具是手工具與五金製品。

林佳龍指出，今天的台灣五金展邀請石虎一家的虎爸到場，虎爸專長是園藝，園藝有許多手工具與五金製品，透過園藝不只帶動城市景觀美學建立，也促進親子同樂、甚至成為產業，由虎爸行銷台灣五金展是最好的代言人。

此外，由於今年的國慶日花車表演，台中市推出石虎花車，以「2017石虎同慶」為主題打造特色花車，車身全長總長約19公尺、最高5公尺，採全手工彩繪上色，以類似油畫的彩繪方式，勾勒出石虎的毛皮細緻度，造型惟妙惟肖。

此外，花車上也呈現蘭花、百合、火鶴等台中花卉意象，車體四周並以花博Logo元素─綠色樹葉、橘色花朵、藍色水流的繽紛色彩，在國慶眾花車中相當受矚目。

林佳龍受訪時表示，台中市推出的石虎花車，造成轟動，專業人士肯定為國際級的花車，透過明確的主題、搭配吉祥物石虎全力為明年台中市將舉辦的世界花卉博覽會宣傳。

林佳龍表示，經過國慶花車表演後，目前網路正票選最有人氣的國慶花車，邀請所有市民共同上網按讚，讓石虎花車凱旋歸來。

石虎花車於台北展至10月15日後，將移回台中市於台灣大道市政大樓府前廣場繼續展示，還將搭配各種花卉介紹行銷花博，也將有許多表演團體共襄盛舉。