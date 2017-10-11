中市14日辦原民傳統文化活動 新增創意風味餐競賽

台中市原住民族傳統文化活動將於14日在洲棒球場登場！（記者歐素美攝）

2017-10-11 15:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府原住民族事務委員會推廣原住民文化，將於14日在台中洲際棒球場舉辦「台中市原住民族傳統文化活動」，除有歌舞展演、原住民手工藝品展售、DIY體驗等活動，今年並新增原住民創意風味餐競賽，內容豐富，期盼讓更多人看見原民文化的生命力。

台中市原民會表示，原住民族傳統文化活動分為動態及靜態，動態活動包含傳統歌舞展演、傳統祭儀與原住民族神話故事展演，配合2018世界花博在台中，並有以「花」為主題的創作歌舞展演等，邀請台中市37個原住民團體，以傳統樂器及真人族語演唱，搭配原住民族音樂、古調演出，或演繹原住民生活祭儀、神話故事等，展現原民文化之美。

靜態活動則有原住民手工藝品、農特產品、美食展售及原住民族藝術創作DIY體驗等，讓民眾體驗部落的美食及日常生活。今年並新增原住民創意風味餐競賽，目前已有34個隊伍報名參賽。

原民會表示，台中市原住民人口約有3萬3000人，分佈於29個行政區，市府長期深耕原住民文化的延續與保存，希望透過原住民族傳統文化活動，促進原住民生活智慧傳承。