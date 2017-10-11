課審大會教師代表被借調 不具行政職不影響身分

2017-10-11 15:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部課審大會審議12年國教，其中的教師代表、麗山高中教務主任藍偉瑩期間被借調至國教署，身分轉變產生疑慮，對此，國教署尋求法律見解，初步釐清其不具公部門行政職，仍是學校職缺，本質亦是老師，不影響當初聘其作為課綱委員的身分。

12年國教審議程序中，過去遭受馬政府黑箱作業，如今新政府上任改採公開透明，重組課程審議大會委員，並首度由立法院遴選非政府代表，新委員共48人，依規定有36人須有民意基礎，政府官派的代表僅能占整體4分之1共12人，目前由教育部長潘文忠、國教署長邱乾國等人擔綱，避免政府掌控課綱審議。

其中，麗山高中教務主任藍偉瑩在去年獲聘，身分為教師代表，但他今年8月1日起，被借調至國教署，協助協助高中優質化委辦計畫及前導學校推動等作業，外界疑慮其身分轉變，疑似有「官方色彩」，也影響課綱代表組成比例。

對此，國教署緊急尋找法律見解，署長邱乾國解釋，經檢視後，確定藍偉瑩是依其教育及學科專業背景，在去年11月25日起聘為非政府代表的委員，今年才另外借調，但其本質仍為老師，借調的任務也是進行課程教學領域，不是行政工作，其職缺也還在學校，領學校薪水、考績也在學校，不具備公務機關的行政職，目前認為其職務轉變，未影響其課審委員的聘任身分。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清認為，藍偉瑩的借調身分有點尷尬，具有教師資格，又身負國教署任務，教育部須解釋清楚，但他不認為僅1名委員身分有問題，從8月起的課審大會審議內容就須重審，可回到課審大會討論如何解決。