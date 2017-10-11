小心吃到假肉鬆！消基會抽查 竟有3件未含動物油

消基會調查發現，坊間有部分肉鬆成分竟未含動物油，疑似為「假肉鬆」！由於現行食安法規未規範「摻偽」行為，消基會呼籲政府及早跟上國際趨勢，引進「食品身分標準」制度，保障消費者「吃」的安全。（記者陳宜加攝）

2017-10-11 14:54

〔記者陳宜加／台北報導〕肉鬆是國人常吃食品，但消基會調查發現，坊間有部分肉鬆成分竟未含動物油，疑似為「假肉鬆」！由於現行食安法規未規範「摻偽」行為，消基會呼籲政府及早跟上國際趨勢，引進「食品身分標準」制度，保障消費者「吃」的安全。

消基會隨機抽查市面25件肉鬆、肉脯產品，有包裝者均符合食品安全衛生管理法，利用國家標準CNS一五一四四乾燥肉品相關法規，水分與粗脂肪部分均合格，但粗蛋白質有5件、澱粉含量有3件，主要油種測試則有3件不合格。

消基會檢驗長凌永健進一步解釋，主要油種測試可以知道加了什麼肉？檢查結果有豬油、雞油與大豆油、芥花油，品質大多不錯，可以放心，但用於麵包、土司上的肉鬆，主要油種有3件未含動物油成分，有違一般認知，恐有欺騙之嫌。

他也說，雞油比較便宜，可以降低業者成本，但現行食安法規均未規範「摻偽」行為，卻是西方國家最在意的事，國內檢驗方式已逐漸成立，應及早入法。

消基會董事長游開雄表示，市面上稱之為肉鬆吐司、麵包等產品，廣受歡迎，應有嚴格規範，若標示不實，依法可處4萬至400萬元，但國內目前肉鬆相關產品並非應施檢項目，即便市售肉鬆食品未符合國家標準，現行法規也無法可罰。

他強調，肉鬆、肉脯等不少傳統名稱已習以為常，但國家標準項目僅有肉酥、肉絨，有必要界定正確名稱。美國「食品身分標準」行之有年，對於成分、比例、甚至製程均以法律規範，國內例如巧克力、米粉均已有規範，為避免名稱混淆造成選購困擾，有必要引進「食品身分標準」制度，保障消費者食品安全。