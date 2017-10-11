帥翻！台灣男足絕殺巴林 奇蹟之夜「嗨賴」看這裡

踢進台灣隊第一分，陳柏良（左）與隊友慶祝。（記者林正堃攝）

2017-10-11 15:37

〔影音新聞／綜合報導〕帥翻了！2019亞洲盃資格賽最終輪，台灣男足昨在台北田徑場上演神奇逆轉秀，面對此前3戰全勝、排名小組第一的強敵巴林毫無懼色，雖然半場踢完以0比1落後，但在正規比賽的最後一分鐘追平、傷停補時再踢進一球，3分鐘內連進2球逆轉對手的精彩表現，成為讓全台球迷超驚喜的國慶之夜。

上個月初兩隊交手時，台灣還以0比5慘敗，但英國籍總教練懷特上月中接掌兵符後，旋即施展魔法，這已是繼日前友誼賽以4比2擊敗蒙古後，半個月內他帶領台灣踢下的第二場勝利，同時這也是主將陳昌源，生涯代表台灣的最終戰。

這場比賽上半場，巴林在第18分鐘獲得12碼罰球機會，台灣男足守門員潘文傑雖奮力搶撲仍落空，半場踢完巴林以1比0領先。不過下半場台灣男足展現韌性，雖看得出體力下滑，但仍奮力與巴林纏鬥，讓巴林沒有太多有效攻勢，以0比1緊咬巴林。終於在最後關頭的第90分鐘，陳昌源一次遠距離長傳，讓陳柏良在門前將球挑進，幫助台灣先以1比1追平。

隨後，在傷停補時階段再由陳浩瑋吊球，朱恩樂頭錘破網，台灣在3分鐘內連進兩球，最終以2比1逆轉擊敗巴林，也讓在台北田徑場現場的8000多名球迷嗨翻天。

接下來台灣將在11月14日於客場挑戰土庫曼，2018年3月27日於主場迎戰新加坡，爭取以分組前2名晉級的機會。