鄭明典錯了？ 他貼NASA衛星照證明「真有空汙」

「台灣健康空氣行動聯盟」貼出NASA觀測資料指出，確實有嚴重空汙存在。（擷取自「台灣健康空氣行動聯盟」臉書粉專）

2017-10-11 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局科技中心主任鄭明典前天（9日）在臉書上傳8日的衛星照片，將卷雲誤判為單點燃燒空汙，事後也貼文澄清及道歉。不過，長期關心空汙議題的「台灣健康空氣行動聯盟」稍早PO出一張NASA衛星圖，強調台中當日確有衛星可見的大汙染，質疑「案情並不單純」。

「台灣健康空氣行動聯盟」臉書粉專發文表示，該會執行長楊澤民博士觀察了由美國太空總署（NASA）觀測地球空汙衛星Terra所提供的台灣中部空汙圖，發現在鄭明典發布的同地點，可明顯觀測到台中市東北側那道特殊煙流，他接著補上氣膠光學厚度（Aerosol Optical Depth ,AOD）分析圖，強調該處地表確有大量的細懸浮微粒（PM2.5）空汙存在。

「台灣健康空氣行動聯盟」進而指出，從該圖可觀測到，台中南部及彰化縣地表確實有大量細懸浮微粒（PM2.5）存在，強調台中的空汙一直都在，不會因為是卷雲而消失。

另外，有網友也在臉書上張貼照片，要為鄭明典抱不平，他說，自己9日下午在南投八卦台地天空步道散步時，朝中部平原看過去便看到大煙從平地竄出，強調雖然時隔一日，但自己確實拍到中部平原的濃煙。