屏縣重陽敬老》逾百歲阿公唱歌養生 縣長祝壽

逾百歲人瑞熊石泉今天抱著剛滿月的小孫女，與屏東縣長潘孟安，里港鄉長林秀琴及屏東縣慈善團體聯合協會一起慶生。 （記者邱芷柔攝）

2017-10-11 14:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「路邊一棵榕樹下，是我懷念的地方。」屏東縣里港鄉塔樓村裡的101歲阿公熊石泉，因為早年戶政系統填報錯誤，實際年齡已達106歲，儘管年事已高，身體仍相當硬朗，每天最喜歡哼唱歌曲，每首歌的歌詞、曲調都能記得一清二楚，成了他的養生秘訣。

四代同堂的熊石泉，今天抱著剛滿月的小孫女，與屏東縣長潘孟安，里港鄉長林秀琴及屏東縣慈善團體聯合協會一起慶生，熊石泉也在現場高歌。

家人說，阿公平常早睡早起，且從70歲到90歲，每天清晨都會在村莊內慢跑，幾乎可以報名馬拉松，現在阿公最愛唱歌抒發情緒，還可以透過記歌詞活化頭腦。

屏東縣政府統計，今年縣內百歲人瑞共有78人，其中有31名長輩今年加入百歲人瑞行列，90歲以上長輩則有4千多人，縣府為了表達對長輩的敬意，特別在重陽節前夕致贈敬老慰問金，針對百歲人瑞部分加贈總統府敬老狀及衛福部金鎖片等禮品。

縣府社會處指出，今年預計發放4350份慰問禮，較去年增加328人，截至8月底，屏東縣老年人口有12萬9597人，佔全縣人口15.58％，根據世界衛生組織的定義，屏東已邁入「高齡化」社會，縣府除了提供長輩在地安心照顧服務外，也持續規劃多元活動，鼓勵長輩們走出戶外活躍老化。