揭開竹東林場宿舍秘紗 14日實地探訪

2017-10-11 13:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕林業曾是竹東地區最重要的產業，如今僅存林務局的日式宿舍建築與在地眷戶，見證林業的興衰；新竹縣政府文化局正推動宿舍保存及再利用計畫，14日安排一場導覽活動，邀請鄉親一起穿越小鎮記憶，實地走讀、探訪竹東鎮的「活歷史」。

文化局表示，日治時期水泥、玻璃、石油、林木曾是撐起竹東地區發展的四大產業，其中林業在戰後更是蓬勃發展；但80年代隨著產業轉移、政策改變，林業製材地景逐漸消失，僅存宿舍建築與在地眷戶，成為鎮民共同的歷史記憶。

縣長邱鏡淳說，文化局與農委會林務局新竹管理處合作，推廣竹東林務局宿舍保存及再利用計畫，也向客委會提案爭取前瞻基礎建設計畫經費，希望善用宿舍居民寶貴的生活經驗，培養在地經營人才，延續地方傳統文化與技藝。

為加深民眾對竹東林業生活的了解，文化局14日下午1點半起，在林業展示館有一場導覽活動，帶大家探訪宿舍居民生活型態、歷史記憶，以及日式宿舍建築的空間特色、工法與空間演變，一窺宿舍區防空洞等歷史遺跡，現場也安排街頭藝人表演、社區願景工作坊等，活動資訊可上臉書「竹縣go藝思」粉絲專頁查詢，活動報名網址。

文化局長張宜真表示，宿舍建築再利用計畫預計本月28日召開說明會，聽取當地居民意見，未來朝向青創產業工作室、宿舍生活博物館、宿舍生活文史館、宿舍生活故事館、永續林業推廣中心、木工班實習教室、文化交流館等方向永續經營。