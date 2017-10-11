世界安寧日將至 台中慈濟醫院分享安寧療護

曾永洲（右二）及蔡秀英（左二）夫婦在父親忌日前夕，以愛心表達對台中慈濟醫院醫護人員及志工的謝意。（記者歐素美攝）

2017-10-11 13:54

〔記者歐素美／台中報導〕每年10月第二個週六是世界安寧日，台中慈濟醫院今天邀請曾永洲及蔡秀英夫婦，在父親忌日前夕，分享父親罹癌後在台中慈濟醫院（心蓮）安寧病房度過的最後時光，夫婦倆表示，醫院安寧醫療團隊提供臨終關懷及安寧居家護理，並鼓勵病患家屬把握機會「道謝、道愛、道歉、道別」，讓生死兩無憾。

曾老先生10多年前檢查出罹患攝護腺癌，2014年癌細胞擴散全身，台中慈濟醫院建議患者入住安寧病房，家屬一度擔心住進安寧病房等於等死，經醫護人員解說，才知原來可以有2位主治醫師共同照顧，兼顧患者生活品質。

曾老先生在安寧病房住了一陣子，健康好轉後出院回家居家照護，媳婦蔡秀英說，一開始要幫公公接點滴、沖管路，拿到針，手就抖個不停，但慢慢地熟能生巧，而且居家護理師固定每3天來訪一次，協助注射，萬一有狀況也有24小時接電話的護理師可以提供幫忙。

去年7月，曾老先生因肺炎再度住進安寧病房，接受緩和醫療，護理師會到病房跟他聊天，還有音樂志工會唱他最喜愛的日本歌，陪伴他度過愉快的時光。

曾永洲說，爸爸接受日本教育，平日很威嚴，從不把愛及感謝說出口，但住院最後2週，簡直變了一個人，不但每天和媽媽及媳婦說「足感謝你、足愛你們」，還會送氣球花束給媽媽，表達愛意，甚至和家人擁抱、親親，真情流露，有一天家屬齊聚病房，安寧團隊護理師還特別為家人拍了一小段影片，鼓勵家人把握機會「道謝、道愛、道歉、道別」，留下爺孫相擁等畫面，讓家人及父親了無遺憾，父親於去年10月13日走完人生最後一段路程，享壽82歲。

台中慈濟醫院安寧療護團隊醫師林巧容表示，臨終關懷是透過全人、全家、全程、全隊、全社區的「五全照顧」，安頓病人身心靈，尊重病人自主權，讓患者有尊嚴、沒痛苦地走完人生；安寧居家護理則讓病患不必來回奔波，維持家庭功能性，將醫療服務從醫院延伸到家裡，除了末期病患症狀控制、照護技巧指導、管路更換、營養評估指導，病人抽血回門診領藥、心理社會需求、社會福利與善終準備等，還有24小時諮詢電話，做家屬最佳後盾。

林巧容指出，安寧療護服務對象除了癌症、漸凍人外，目前健保給付已納入包括老年失智症、心臟衰竭、慢性阻塞性肺病、大腦病變（如中風、巴金森氏症）、嚴重肺纖維化、慢性肝病及肝硬化、急性與慢性腎衰竭等8類末期病人的安寧療護，造福更多末期病人。