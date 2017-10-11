台灣國際衝浪公開賽 國內組開放報名

2017-10-11 13:32

［記者張存薇／台東報導］東北季風開始南下，台東東海岸浪況佳，台東縣政府將於11月底在東河鄉金樽舉辦台灣國際衝浪公開賽，除將首度舉辦世界男子、女子長板衝浪總冠軍賽，也歡迎國內組選手在13日前報名，一起發展台灣衝浪運動。

台東縣政府指出，台灣國際衝浪公開賽將於11月23日至12月3日舉行，國內組選手第一階段報名時間已經出爐，報名組別包含職業女子組、職業青年組、長青組、隊伍組及表演賽，歡迎所有國內選手10月13日至官方臉書「臺灣國際衝浪公開賽Taiwan Open of Surfing」下載報名書。