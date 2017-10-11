愛妻溺斃毛小孩跟著不見 終於在神秘海灘找到牠

2017-10-11 13:38

〔記者張議晨／宜蘭報導〕新北市一對夫婦日前帶著兩隻愛犬到南澳神秘海灘戲水，因當天海象差，夫妻倆與愛犬乘坐小船被浪打翻，顏姓妻子不幸溺斃，最後一刻仍不忘大喊「照顧好兩隻狗！」，終於在今凌晨於神秘海灘上找回愛犬「吐司」，但棕色臘腸犬「Spongy」卻未尋獲，Ryan持續抱持希望，盼愛犬早日回家。

加拿大籍的Ryan日前與顏姓妻子到南澳神秘沙灘戲水，因天氣狀況不穩，兩人乘坐的氣墊小船被浪打翻，顏女被大浪捲走，Ryan自行游上岸求援，警消也動員海、空投入搜索，雖在1小時內發現顏女，但送醫後仍宣告不治。

意外發生當時，兩人飼養的愛犬「吐司」及「Spongy」也意外走失，在妻子離開後，Ryan返回事發地尋找，仍遍尋不著，心急的Ryan尋求民眾幫忙，還為此懸賞3萬元，鄰近的南澳派出所得知後，也派員協助，一有時間就由警員帶著Ryan四處找尋愛犬蹤影。

所幸，在今日凌晨2時許，終於在神秘海灘找到米克斯「吐司」，臉書粉絲專頁「浪浪別哭」貼文表示，當時心急的Ryan還不斷對「吐司」說，「My Girl, My LuLu, Good Girl」，盼穩定情緒。而得知Ryan已先找到愛犬「吐司」，南澳派出所警員也鬆一口氣。

「浪浪別哭」說，找到吐司後，Ryan立刻開車疾駛回台北，顧不得連日的疲憊與悲傷，只希望讓老婆看見孩子回來了，讓妻子能安心的走；因為老婆的這句話，讓Ryan撐了下來，事發兩天兩次從台北折返南澳，處理後事和找狗。

「浪浪別哭」說，雖然吐司安全回家了，但還有12歲的臘腸犬「Spongy」流浪在外，

希望民眾幫忙留意。