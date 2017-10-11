秋天飆35度 台電盼麥寮電廠不降載

2017-10-11 13:25

〔記者黃佩君／台北報導〕10月秋季仍飆出35度高溫，但麥寮電廠因雲林縣生煤用量管制，恐10月底就停機，目前仍由經濟部能源局協調當中。台電董事長朱文成說，台電能體諒麥電有實際困難，但希望能有方法可以解決。台電發言人林德福則說，希望麥寮電廠能不降載、不停機；如果不得不停，台電會想辦法穩定秋季供電。

IPP麥寮電廠因雲林縣政府下令減少27%生煤用量，加上夏季供電、815停電等，原定可用到11月的生煤用量將於10月底用罄，將降載或停機。日前經濟部能源局邀集協調，但目前尚無結論。能源局長林全能上週在立院表示，希望能在10月底到11月中讓麥電1、2號機組輪流停機維修。

此外，麥寮電廠1號機日前也破管停機，頓時減少60萬瓩供電，所幸當時為國慶連假，用電量較少，1號機已於今早恢復發電。

對麥電停機恐影響秋季供電，林德福表示台電還是希望「不要降載、不要停機」。若真要降載，什麼時候降、降多少，因台電仍須負責供電穩定，仍要一些協商。他也強調，現在才10月初，展望未來雙方仍能在供電穩定的前提下進行協商。

林德福也說，尊重經濟部出面協商，若麥電不得不停機，台電一定要想盡辦法確保供電穩定。

朱文成則說，能體諒麥電有實際上的困難，但台電是負責供電單位，絕對不能有缺電的情況發生；現在供電情況又那麼緊澀，若麥電能發電當然萬般感激，希望能找出方法大家可以解決。他也強調，目前台電與麥電也正在協商，計算生煤已用掉多少、還剩多少，找出麥電可發電的時間表。