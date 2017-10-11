社頭為什麽是「芭樂的故鄕」 農會總幹事説從頭

2017-10-11 12:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉農會即將在本月14、15日過「百年大壽」，今天農會邀請各界先行「暖壽」，身為「芭樂的故鄉」催生者，農會訴說芭樂紮根社頭的緣起。

總幹事蕭浚二說，社頭鄉有八堡圳溉溉，屬於濁水溪黑土的沖積平原，早年種植土芭樂，經濟價值不高，民國60年，農民首度引進泰國芭樂，果粒大顆，果肉脆，不易軟化等優點，芭樂的市場因此打開，果農爭相種植。

蕭浚二表示，泰國芭樂成為水果市場的新寵，農民更樂於嘗試新㯋的品種，其中又以「世紀芭樂」為代表，泰國芭甜度平均不到10，且果肉薄，而世紀芭樂甜度可以到13，果肉厚，世紀芭樂打敗泰國芭樂成為市場主流，但是一場空前的「立枯病」襲捲產區，社頭芭樂幾乎快「全軍覆沒」，但農民沒有放棄，改種抗病率更高「珍珠芭樂」，才扭轉局勢至今。

蕭浚二說，農民為了生存，透過農會與農改場等單位合作，提升品質和銷路，打造出「芭樂的故鄉」，栽種面積沒有減少，一直維持1200公頃左右，但近10年來高雄燕巢、旗山地區栽種面積更大，社頭鄉因為氣候和土壤條件好，芭樂的品質一直維持高水準。

此外，慶祝農會創會百年，社頭農會在本週六、日將在農會本部舉行盛大的慶祝大會，現場有免費的芭樂、米苔目、香腸試吃，還有盛大的農產品展售，相當有看頭，歡迎大家前來參加。