連假國道離峰優惠 吳澤成：預約制加離峰優惠才有成效

國慶連假離峰優惠是否有成效？宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，預約制加上離峰優惠效果比較大。（記者簡惠茹攝）

2017-10-11 12:34

［記者簡惠茹／宜蘭報導］國慶連假國道離峰優惠是否有成效？宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，預約制加上離峰優惠效果比較大，預約上路給予通行費打折，才能降低對路況的不確定性。

吳澤成指出，曾經建議過，用路人比較想準確知道什麼時候交通是尖峰？什麼時候是離峰？什麼時候車輛會塞？以目前的狀況來說，用路人大概都要到上路的時候才看手機APP，如果可以事先預約，用路人才能精準預測路況，再加上搭配優惠費率，效果會比較好。

「優惠誘因還要加上正確訊息效果比較大。」吳澤成說，曾經在平台建議交通部要採取預約制的方式，預約的人就可以通行費打折或半價，這樣哪個時段有多少交通量才會比較準確，降低用路人對於路況的不確定性，預先呈現高速公路上可能的交通量。

今年國慶連假實施國道離峰優惠，離峰通行費7折，吳澤成表示，實施離峰優惠主要是想提醒民眾哪些時間比較沒有車輛，告知的用意大於優惠的目的，但是又會擔心民眾一窩蜂在離峰時間上路，離峰又變尖峰，例如這次國慶連假，大家擔心最後一天塞車，反而擠在倒數第二天北上。