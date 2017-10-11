綠蠵龜連吞3魚鉤命危 官方民間攜手救龜

海龜麻醉部同一般動物，佑青動物醫院無償提供氣體麻醉設施。（圖由澎湖家畜疾病防治所提供）

2017-10-11 12:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕又是一例一休後遺症！中秋連續假期誤吞魚鉤的綠蠵龜，差點因公部門人力不足而喪命，所幸民間診所及動物醫院伸出援手，終於順利取出已吞入的魚鉤，同時還一次就3組，取出魚鉤後綠蠵龜已漸漸恢復健康，由傷病龜收容中心接手照護。

西嶼外垵漁港安檢所10月2日拾獲一隻背甲42.5公分、體重8.3公斤的綠蠵龜，翌日送往傷病龜收容中心，赫然發現海龜口腔中明顯看到一組釣魚線，含活動金屬環，推測這隻可憐的綠蠵龜已吞食魚鉤情況危急，於是緊急連絡家畜疾病防治所展開救援行動。防治所在初步發現魚鉤己深入喉頭之下，詳細位置不明，雖然先進行初級麻醉，費時許久仍無法取出魚鉤。

由於適逢中秋節連續假期，大部分單位都放假，協力救治有難題，所幸徐政彥診所伸出援手，透過X光機的影像診斷，發現綠蠵龜一口氣吞了3支魚鉤，且已深入食道的下段近嗉囊部位，因此排定以氣體麻醉的方式開刀取鉤。歷經近2個小時的麻醉、手術和麻醉後呼吸協助，終於完成了不可能的任務，取出3付釣魚鉤，現已送回青灣水試所，由專業人員繼續照顧。

海龜吞鉤案例凸顯澎湖縣政府人力編制的嚴重欠缺，及設備投資的不足，所幸徐政彥骨外科診所緊急提供X光儀器協助，另外龜類的麻醉技術不同於一般動物，所以也尋求佑青動物醫院郭院長父子的協助，無償提供氣體麻醉設備來完成這項醫療工程，搶救珍貴保育類海龜生命，澎湖縣政府都特別致謝。