苑裡高中旁空地改設棒壘球場 11月底完工

苑裡鎮將設棒壘球場，11月底完工，圖為未來棒壘球場地點。（記者蔡政珉攝）

2017-10-11 12:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苑裡鎮喜歡棒壘球的民眾有福了！苗栗縣苑裡鎮公所接獲民眾陳情以及鎮民代表林俊廷反映，不少喜愛棒球、壘球的民眾由於鎮內沒有場地可以練習，希望能夠活用鎮內閒置用地設置棒壘球場，苑裡鎮公所向中央爭取經費後，將於國立苑裡高中旁空地改設棒壘球場。

苑裡鎮公所指出，由於國人向來喜愛棒球、壘球，長期有民眾向鎮公所陳情，期盼殷切，加上林俊廷多次反映，鎮公所從善如流，選擇國立苑裡高中旁空地作為棒壘球場用地。

由於目前國立苑裡高中旁空地種有植栽，苑裡鎮公所將移植，之後再舖設棒壘球場專用紅磚粉，並將目前原有混凝土設備打除。另外，由於空地旁就是慈和街，鎮公所表示會設置圍籬，以防棒球或壘球飛躍至馬路上，總經費123萬元，預計11月29日完工。

林俊廷說，棒球向來有台灣國球美譽，喜愛棒球運動的民眾不在少數，可惜鎮上一直沒有適合場地，他向公所反映利用現有閒置用地，不但可以活化用地，也能促進運動風氣。有熱愛棒球的民眾說，苑裡鎮最適合的場地是鎮立體育場，不過礙於從事其他運動的民眾多，在體育場打球不適合，若有專用場地將會非常方便。