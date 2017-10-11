南投「揪團」對抗流感 神明也參一腳

南投縣衛生局與竹山秀傳醫院在靈德廟舉辦公費流感疫苗施打服務，社區民眾參與踴躍。（記者謝介裕攝）

2017-10-11 12:28

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣府今日結合竹山鎮靈德廟深入社區防患流感工作，並對外宣布推出「『揪團』打流感」新措施，以符合公費條件的對象為主，採預約制，且限制公費接種人數須達35人以上的門檻，只要符合要件的機關、團體或公司行號都可提出申請，衛生局（所）受理後，便會安排醫護團隊進駐特定接種地點施打流感疫苗，提供便民的服務。

南投衛生局今偕同竹山秀傳醫院及衛生所，在竹山靈德廟共同舉辦「送健康至社區」之公費流感疫苗服務，且施打後，還安排肺炎疫苗免費注射與ｘ光健檢活動，不但提高社區民眾施打意願，也讓其感受到醫療衛生單位便民、貼心的一面。

靈德廟管理委員會表示，竹山建鎮300多年來，史上首次全鎮28里建醮活動，將在10月23日至27日展開，繼西柱醮壇相天宮及重興岩完成開燈儀式後，該廟係東柱醮壇，也在雙十國慶當天進行點燈儀式，緊接著，今日又舉辦公費流感疫苗施打活動，也希望社區民眾在神明加持下，都能平安又健康。

南投縣長林明溱、衛生局長黃昭郎指出，南投縣幅員遼闊、山高水深，加上醫療院所不像台北等都會區那麼普及，才會推出「『揪團』打流感」的新措施，以彌補縣內醫療資源的不足，進而滿足民眾的需求，防患流感大家一起來！

南投縣衛生局與竹山秀傳醫院在靈德廟舉辦公費流感疫苗施打服務，社區民眾參與踴躍。（記者謝介裕攝）

南投縣衛生局推出「揪團」打流感新措施，並公布南投縣13衛生所聯繫窗口資料供民眾參考。（記者謝介裕攝）